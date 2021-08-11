5月29日，工作人員使用無人機監測象群行蹤。（澎湃新聞／胡超提供）

大陸澎湃新聞11日報導，在離「家」17個月後，雲南北遷亞洲象群「斷鼻家族」14隻大象，已跨越元江，平安回歸西雙版納棲息地。

回顧象群這趟旅程，牠們各自生育了小象、離群回家、落單、被「遣返」，一度引起了海內外網民強勢圍觀。

報導稱，在這次「旅程」中，種種得當保護舉措，不僅讓大象享受了一趟近乎完美的「旅行」，也讓民眾從中得以窺探中國的「人與自然和諧共生」。

2020年3月，一群亞洲象離開西雙版納棲息地，向北行進。視訊監測顯示，這群亞洲象有時會經過農田和村莊。一名亞洲象監測工作人員表示，早前些年，大象不敢涉足農田，因為牠們會被人們使用各種方式驅趕。

隨著生物多樣性保護條例等法規出台，人們對亞洲象的保護力度不斷加大。大象知道人類不會傷害牠了，就慢慢地敢到農田採食。

正因為人象關係日趨和諧，才造就了象群這次奇妙的「旅行」，也讓亞洲象們可以從容地尋找更為舒適的新家園。

在雲南行進的一個月時間裡，象群活動區域周邊的群眾生產生活正常，未發生人象衝突等情況。

這群不請自來的「客人」一路吃了農戶很多玉米、荔枝、芒果、芭蕉等經濟作物，但沿路一些村民表示理解，希望大象們能多停留一會兒，吃飽了再走。

「大象也餓了，牠也不是故意的。」「沒吃多少玉米，這些玉米麵都無所謂。」當地一農戶每天看大象兩次，「可能牠走掉，我可能還會關切，還會想牠。」

為保護這群在雲南各地「旅遊」的亞洲象，雲南還成立了專門的保護工作組。像是為了守護大象和農戶，一位工作人員在當地待了5天5夜，被褥都在車裡。

「政府部門有人在執勤，不用我們操心的」，樸實的語言背後滿是對政府的信任。「牠每次睡覺的時候，我們都是要把無人機調到最高的高度……就是為了不打擾牠睡覺」，哪怕是跟拍，也在細微處見溫情。

報導稱，政府在努力，村民們也在努力，一切都是為了能讓亞洲象們可以在更加美好的自然環境中生活。

顯然，這個目的達到了，在綠水青山之間，這群人類的「朋友」流連忘返，一幅人與自然和諧共生的美好畫面被定格了下來。

報導透露，在這次「大象北遷」故事中有一個細節，在對北遷亞洲象沿途造成的民眾經濟財產損失補償說明中，出現這樣一個詞：「野生動物肇事公眾責任保險」。

原來，隨著野生動植物保護和自然保護區建設、天然林保護和退耕還林等林業重點生態建設工程的實施，雲南省生態環境明顯改善，亞洲象等野生動物種群數量不斷增加。

為緩解亞洲象等野生動物保護與肇事的矛盾，2010年，全球首款野生動物肇事公眾責任保險在西雙版納開展試點。由政府全額出資投保，無需公眾單獨購買。

2014年，雲南省野生動物肇事公眾責任保險工作實現全省範圍全覆蓋，實現由政府直接補償向商業保險補償方式逐步轉變。

「十三五」期間，雲南省財政累計籌集資金2.4億元（人民幣，下同）支持全省開展野生動物肇事公眾責任保險工作，累計投入保費3.52億元，核定野生動物肇事保險案件13萬餘件，兌現保險金2.97億元，有效維護了人與動物和諧關係。