以員林清潔隊來講，短短三天就投入上百次的人力，24小時待命清理了超過5噸的垃圾。（吳建輝攝）

隊長黃吉城說，這是他們該做的，只希望民眾可以多點鼓勵，一句辛苦了就能成為他們繼續前進的動力。

員林清潔隊從上周五開始連續豪雨，就派出6名組員輪班24小時待命，就連父親節清潔隊同仁也要辛苦上陣，短短3天就出動將近20車次，動員上百人次出動救災。（吳建輝攝）

豪雨成災許多民眾深受淹水之苦，農民辛苦種的蔬菜泡水也苦，但有一群無怨無怨辛苦在豪雨中、深夜中默默付出的清潔隊員更苦，以員林清潔隊來講，短短三天就投入上百次的人力，24小時待命清理了超過5噸的垃圾，隊長黃吉城說，這是他們該做的，只希望民眾可以多點鼓勵，一句辛苦了就能成為他們繼續前進的動力。

員林清潔隊從上周五開始連續豪雨，就派出6名組員輪班24小時待命，就連父親節清潔隊同仁也要辛苦上陣，短短3天就出動將近20車次，動員上百人次出動救災，不管是市區的路樹倒塌，山區土石崩落、水溝阻塞積水等等，3天時間就清出超過5噸的垃圾。

黃吉城表示，清潔隊同仁從去年疫情爆發開始，不能在家躲病毒，要每天出動到各大市場、重要路口清消，好不容易疫情趨緩可以稍稍喘口氣，又開始遇到豪大雨，在豪雨之前就開始加強水溝的清淤，大雨來臨時哪邊有災害，清潔隊同仁也是衝第一，但是同仁從不喊苦，當作福報。

黃吉城說，很心疼所有的同仁，犧牲假日與陪伴家人的時間，但大家從不喊苦，工作中常常會有暖心的民眾送上溫暖，也有店家會送給他們飲料，也要謝謝警方幫忙指揮交通，確保他們在值勤時能夠安全，克服髒亂、氣味、極端氣候都是清潔隊員的日常。

黃吉城強調，因為疫情逐漸改變大家的飲食習慣，外帶食物所帶來的大量垃圾也造成清潔隊的負擔，希望大家能充分做好垃圾分類，讓清潔隊員工作時能減輕一些負擔，這就是對清潔隊員最好的支持，讓他們能更有動力前進，給所有市民一個乾淨整潔的生活環境。