羽絨衣代工大廠廣越(4438)董事會通過110年第二季合併財務報表，第二季合併營收33.99億年增7.08%創歷年同期次高紀錄、營業毛利6.9億年增26.64%、毛利率20.3%年增3.14個百分點、營業淨利3.95億年增27.13%、營利率11.62%年增1.83個百分點、稅後淨利3.49億年增35.42%、淨利率10.28%年增2.15個百分點、淨利歸屬於母公司業主3.2億年增32.01%、稅後EPS3.09元為同期次高，較去年同期EPS2.35元增加0.74元。

上半年合併營收新台幣49.48億年減1.44%，營業毛利8.40億年增25.43%、毛利率16.99%年增3.64個百分點、營業淨利2.72億年增63.39%、營利率5.49%年增2.18個百分點、稅後淨利2.61億年增33.41%、淨利率5.28%年增1.38個百分點、淨利歸屬於母公司業主2.11億年增12.28%、稅後EPS為 2.04元為同期次佳，較去年同期 1.82元增加0.22元。

展望2021下半及2022年，法人表示，廣越目前滿手訂單、主要客戶Adidas、VF、Patagonia、Nike 需求強勁，帶動整體營運向上，訂單能見度甚已看到明年首季，法人看待廣越今年營收仍可望成長2成以上，獲利成長幅度將大於營收增長幅度。第二季受惠產品組合優化、及歐美消費復甦動能強勁，第三季為傳統羽絨衣旺季，今年則是可望一路旺到第四季，全年毛利率可望較去年提升、明年營收及獲利將更為備受矚目。但越南嚴峻疫情尚未明朗，公司生產線及船期安排等不確定因素，恐影響旺季動能，待越南疫情趨緩、復工後將安排加班調度出貨。