32歲柯男懷疑妻子吳女與劉姓警察有婚外情，去年5月間凌晨夥同徵信社到吳女租處抓姦，沒想到在屋外就聽到疑似淫聲，柯男怒帶徵信社人員開鎖闖入，驚見吳與劉兩人全裸在床親密，各持攝影機及行動電話猛拍，並喝令兩人「不准動」，一行人隨後即到超商速戰速決，吳女簽立離婚協議書及精神賠償費30萬元本票給柯男。吳女事後提告，台中地檢署依侵入住宅、強制及妨害祕密等罪起訴柯男等3人。

柯男懷疑妻子與劉男有婚外情，去年5月21日凌晨1時許夥同徵信社人員蕭男、李男等人，到吳女在台中市青海路承租住處抓姦，沒想到，一行人上樓就聽到屋內傳出疑似吳女淫聲，柯男怒火沖天一行人開鎖闖入，赫見吳女與劉姓警察兩人裸體在床親密，柯男3人各持攝影機及手機猛拍錄，兩人驚嚇不已急拉棉被遮蔽身體，柯男等人怒斥「不准動」，又要求兩人裸身坐在沙發，不准任意走動。

吳女指控柯男等人當場揚言：「警察就在樓下」、「事情曝光就不好」、「你也要拿出新台幣30萬元來當作精神賠償」、「你也是公家單位的，警察都在樓下，你要你的同事上來嗎？」、「今天趕快處理，否則進派出所，會將裸照公布媒體」、「對方就是要讓你痛苦才能釋懷，你拿出越多錢、越痛苦，對方越釋懷」、「你趕快開出一個對方能接受的數字，不然我就請警察上來，我們回派出所處理，讓事情曝光」等語。

吳女供稱，她與劉男被強暴脅迫心生畏懼，才依指示在當天凌晨2時許隨柯男等人到超商，對方當場以電腦製作「協議書」及「離婚協議書」，她惶恐不已在違反意願下而簽名、捺印，並簽立票面30萬元本票交給柯男，控告柯男等涉恐嚇取財及妨害自由等罪。

檢察官認定，雙方協商過程時提出，若不和解將公布外遇情事，並未構成恐嚇取財及妨害自由，而柯男等人繕打完「協議書」及「離婚協議書」後，還交給吳女等人確認內容無誤，自行簽立，也非脅迫，而依侵入住宅等罪起訴柯男等3人。