加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）遭中國法庭以間諜罪判處11年徒刑，加國總理杜魯道今天譴責這項判決，痛斥中國法庭此舉「讓人無法接受，不公不義」，呼籲立刻放人。

杜魯道（Justin Trudeau）發表聲明說：「史佩弗先生經過超過2年半的擅自拘留，在司法程序缺乏透明、以及連國際法規定的最低標準都達不到的審判過後，遭到這樣的判決。」

美國駐北京大使館也發聲明譴責這項判決，聲明指出，針對史佩弗與另一名被控間諜罪的加拿大人的審判，是試圖「利用人作為談判籌碼」。

2018年12月，加國在美國要求下，於溫哥華機場逮捕轉機的華為財務長孟晚舟，數天後，史佩弗與加拿大前外交人員康明凱（Michael Kovrig）就遭中國逮捕，外界懷疑是中方的報復舉動。史佩弗於去年6月正式被起訴。遼寧省丹東市中級人民法院今年3月19日一審，由於涉及國家秘密，不公開開庭審理，史佩弗及辯護律師到庭參加訴訟。

就在孟晚舟案近日於加拿大審理進入尾聲之際，中國方面今天對於史佩弗案作出宣判。