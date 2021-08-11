尼加拉瓜反對黨「自由公民聯盟」黨魁羅傑斯今天表示，由於擔心會被總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的政府列入政敵名單而遭到逮捕，她已逃往哥斯大黎加。

法新社報導，也被稱為蒙特雷（Kitty Monterrey）的羅傑斯（Carmella Rogers）接受哥斯大黎加新聞台Telenoticias訪問時表示：「再也沒有人是安全的。」這是她幾天來首度公開露臉。

羅傑斯說：「（留下來）沒有意義，他們會把我送入監牢，不然就是會把我驅逐出境。」尼加拉瓜官員上週撤銷她的身分證和護照。

71歲的羅傑斯表示：「我從週五（6日）開始躲藏，一直想辦法如何用安全方法一步步來到這裡，這很艱難，我很疲憊，但我總算成功了。」

受執政黨掌控的尼加拉瓜選舉委員會6日裁定，右翼的「公民自由聯盟」（Citizens Alliance for Liberty）不具總統大選參與資格。該黨副總統候選人蓋薩達（Berenice Quezada）同一週遭到軟禁。

尼加拉瓜總統大選11月將登場，迄今當局已以叛國罪為由拘押了32名反對派政治人物。