竹南蛇窯是苗栗縣內現存3座傳統柴窯之一，並經縣府認定是歷史建築。（謝明俊攝）

林瑞華勝訴後，仍平心教授學生作陶。（謝明俊攝）

竹南蛇窯園區內教室等相關建築，經法院認為同屬保存範圍。（謝明俊攝）

竹南蛇窯藝術總監鄧淑慧在奔走官司之餘，仍持續全力籌畫日本名陶家神山清子的陶展。（謝明俊攝）

知名竹南蛇窯3年前爆發窯主林瑞華遭胞姐林碧燕提民事訴訟要求拆屋還地，經台中高院民庭審理後，日前判決林瑞華勝訴，可以暫時保住竹南蛇窯目前所有建物，免除這座珍貴的歷史建築遭到破壞的命運，消息傳出讓許多陶藝愛好者鼓掌叫好，不過由於林碧燕一方已提出上訴，竹南蛇窯未來命運仍是未定。

竹南蛇窯的老窯主林添福係國家工藝成就獎得主，現任第2代窯主林瑞華早年隨父親學習陶藝，並經台灣工藝研究發展中心頒與台灣工藝之家資格，林瑞華所主持的竹南蛇窯係苗栗現今仍保留的3大傳統陶窯之一，並在2002年經苗栗縣政府認定為歷史建築。

2019年林添福以94歲高齡去世後，林瑞華的胞姐林碧燕以竹南蛇窯的土地所有人登記為她，向苗栗地院提起民事訴訟，要求胞弟拆屋還地，1審林碧燕獲得勝訴，隨要求除了蛇窯主建築外，其餘柴窯、展覽館及教室等周邊設備都須拆除，清空土地返還，並向法院申請假執行。

竹南蛇窯面臨存在危機，立即引發國內陶藝界在內的藝文界人士關切，在眾多藝文界人士的支持下，林瑞華除了提出上訴以外，並籌措570多萬元申請反假執行獲准，才將蛇窯園區內建物暫時保住不被拆除命運。

向來全心投入陶藝發展的林瑞華與妻子鄧淑慧，對法律完全是門外漢，因此在初起面對司法訴訟，手足無措，外界得悉竹南蛇窯的命運下，紛紛出面協助，才讓林瑞華了解如何主張自己的訴訟權益，據理力爭，經台中高院民庭審理後，今年7月20日做出判決，廢棄原1審判決，同時駁回林碧燕假執行之申請，讓竹南蛇窯得以暫時保存下去。

2審法官在判決書中，認可林碧燕雖為登記的土地所有權人，但林瑞華有不定期租貸及使用借貸的事實，可以使用竹南蛇窯，法院並認定，竹南蛇窯確有發揮教育、藝術創作及文化資產保存的功能，林碧燕一方不得要求返還。

判決書並敘明，依照文資法規定，林瑞華為竹南蛇窯管理人，有權占有竹南蛇窯，同時園區內相關建物都屬蛇窯的保存範圍，也替蛇窯的保存提出強而有力的法律依據。

判決消息傳出後，許多陶藝愛好者紛紛鼓掌叫好，林瑞華、鄧淑慧夫妻雖然暫時鬆一口氣，但由於林碧燕一方已經再提上訴，同時，林碧燕另對林瑞華提出多項刑事、民事告訴，也使竹南蛇窯未來命運增添許多變數，待林瑞華夫妻繼續為蛇窯生存努力奮戰。