台股鬼門一開就撞鬼了，繼昨天大跌161點後，今（11日）盤中一度暴跌逾230點，指數一度下探17090點，萬七大關岌岌可危，所幸在鴻海、聯電及金控雙雄拉抬下，終場跌幅收歛，下跌96點，收在17227點，失守季線。台股連5天下跌超過500點，這波到底殺完了沒，法人認為，指數可能持續下探，跌到8月15日半年報公布後，時間點約在下周一（16日）左右，且不排除回測前波低點16893點。

周三電子、航運股全面熄火，IC設計股慘遭空方狙擊，晶豪科一度打入跌停，新唐、松翰、矽創、原相等跌勢都相當慘重；貨櫃三雄仍是殺盤重心，長榮下跌5.38%，收在132元；萬海下跌3.56%，收217元；陽明下跌近4%，收125元。

台股連續5個交易日跌跌不休，已從上周四（5日）高點17643點，砍到今日盤中低點17090點，一口氣狂跌逾550點，並摜破季線，手上有股票的投資人哀號，不知這波回檔修正還會持續多久。

法人指出，台股5月中旬第一季財報公布完後，大盤5月17日當天殺到15159低點，而現階段就等8月15日半年報出爐，所以指數這波可能殺到下周一（16日），且不排除回測前低16893點。投資人可觀察兩大落底訊號，一是成交量縮到融資不再搶短；二是窒息量出現，才有機會展開反彈，否則「利多不漲、利空重挫」將重演，投資人應特別留意。

此外，台股近期信心潰散，還有一重要因素，市場傳出，當沖降稅年底到期後不再延長，屆時股市人氣恐退燒，造成內外資買盤相對保守，未來台股若無法站上季線關卡，中線趨勢將偏空。