基隆市新增2例本土確診個案，其中1例是年約70歲老翁，平時行動不便，大多待在家中，7月4日施打第一劑莫德納疫苗，一個月後，在入住照護機構前採檢確診，CT值36，目前無症狀。

基隆市政府下午舉行防疫記者會，市長林右昌表示，案15920為一名年約70多歲男性，是退休長者，因行動不便多待在家中，7月4日是最後一次出門，前往住家附近施打站接種莫德納疫苗，因家人規畫安排入住照護機構，於8月10日上午前往醫院篩檢，未料，報告陽性確診，CT值36，目前無症狀，已收治長庚醫院。

林右昌說，該名確診老翁平時與兒子居住在一起，匡列密切接觸者4人，皆為家人，正進行PCR血清採檢，釐清感染源，他說，老翁的家人分散在新北、基隆等地工作，感染源應該是來自家人，但還有待衛生單位辨明。

另名確診者（案15919），為50多歲女性，是台北確診指標個案接觸者（台北101購物中心櫃姐），因櫃姐8月3日確診，案15919於8月4日被匡列進行居家隔離，解隔離前採檢陽性。

林右昌說，案15919是台北市某清潔維護公司清潔人員，7月31日前被派到台北101購物中心工作，8月3日、4日則在台北市中山區植福路某大樓社區打掃，由於該名確診者獨自居住，目前未匡列密切接觸者，至於工作地點與職場則由台北市進行疫調。

案15919平時多搭乘大眾運輸工具搭乘，基隆市政府進一步公布足跡，確診者多搭乘國光客運1815、首都客運9026在忠聯倉儲站、聯合報站上下車，並曾搭乘捷運前往永春市場購物，大多在捷運藍線上移動，暫別包括南港展覽館站、忠孝復興站、永春站、劍南路站等。