前新北市長朱立倫為角逐國民黨黨魁，昨日中午南下高雄拜會市議會國民黨團及議長曾麗燕爭取支持，陳其邁今（11）日直批，高雄還在救災期間卻來為選舉綁樁，覺得比較遺憾。對此，朱立倫今下午也做出回應，昨天其實也是來高雄與議長、議員討論災情，以及將來怎樣做好路平專案，還反酸陳其邁不要只會甩鍋。

朱立倫昨午到高市議會國民黨團拜訪，恰巧高雄市長陳其邁為搭機到桃源區勘災先一步離開高市議會，兩人並未碰到面。陳其邁今感嘆說，朱主席選舉來綁樁腳，尤其在高雄還在救災的這個期間過來，「我是覺得是比較遺憾」，如果它真的比較關心高雄的話，希望能夠拋棄政黨的成見，大家應該不分藍綠來救災，會是比較大器的做法。

針對陳其邁批評，朱立倫今下午出席鳳山黨代表座談會時回應，昨他到高雄市議會跟所有高市議會包括議長、議員討論災情，以及將來怎樣做好路平專案。

他呼籲，今天既然陳其邁擔任市長、擔任市府團隊就要負起責任，不要甩鍋給韓市長、韓市府團隊，過去川伯（前高市副市長李四川）做得好受到大家肯定，而今天有這麼多的天坑就要負起責任。

至於中央擬發五倍券，朱立倫今天再度呼籲，行政院院長蘇貞昌能夠順應民情，不要再堅持搞什麼三倍券、五倍券，花20幾億去印跟行政費用，實在是浪費民脂民膏。

朱立倫再度主張「最好的振興券就是新台幣」，這不但是國民黨的主張，民進黨也有4成立委也贊成，這與黨派無關，拜託行政院不要再堅持、不要再硬凹、不要浪費民脂民膏。