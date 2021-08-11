1名女網友發文痛訴男友要求她每次嘿咻前都要化好妝，某次她素顏與男友嘿咻，對方做到一半突然停止，男友對她說「看你這樣我好沒感覺，我前女友都漂漂亮亮的跟我上床」，讓她相當難過；其他網友則留言痛批該男友，「這男人是入殮師？」「男友在家有天天打扮嗎？憑什麼要求女友」。

該女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往1年多，日前2人一起洗澡時，男友突然對她說「寶貝以後一起洗澡的時候，洗澡前可以不要卸妝嗎？」她詢問為什麼，對方則回應調情時看到她沒化妝會沒感覺，她當下沒有多想，之前本月8日男友在與她嘿咻時竟再次提出此話題。

女子痛訴男友要求她每次嘿咻前都要化好妝，某次她素顏與男友嘿咻，對方做到一半突然停止，男友對她說「看你這樣我好沒感覺」，讓她相當難過。（翻攝自Dcard）

該女網友說，當天晚上男友突然說想要發生關係，結果進行到一半時男友突然說累了，便不再繼續下去，她原本以為對方是上班太辛苦，男友竟回應說「下次做愛你可以化妝嗎？不然看你這樣我好沒感覺，我前女友都漂漂亮亮的跟我上床。」她事後覺得相當難過，並PO文提問其他女性都會化妝與另一半發生關係嗎？

此文章被其他網友分享到臉書社團「爆廢公社」上，引起熱烈討論，許多網友相當不認同男友的想法，留言說「買個面具比較方便」、、「妳就畫好妝、打扮好，等結束之後，很驚恐帶點鄙視地對他說，欸？就降？」「這男人是入殮師？」「很顯然，他並沒有接受素顏的你」、「我比較好奇那他有天天打扮的帥帥的嗎? 包含在家裡」。