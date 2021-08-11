中央紀委國家監委網站11日消息，據山東省紀委監委通報：日前，經山東省委批准，山東省紀委監委對山東省委政法委前副書記惠從冰嚴重違紀違法問題，進行立案審查調查，並開除中共黨籍、開除公職（雙開），移送法辦，沒收違法違紀財產。

經查，惠從冰背棄初心使命，紀律觀念缺失，違反中央八項規定精神，違規收受禮金；違規持有非上市公司股份；為黑惡勢力充當「保護傘」；私欲膨脹，以案謀私，利用職務便利為他人在案件訴訟及執行等方面提供幫助，並非法收受巨額財物。

惠從冰嚴重違反中共的廉潔紀律和群眾紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在中共的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經山東省紀委常委會會議研究並報山東省委批准，決定給予惠從冰開除黨籍處分；由山東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

公開簡歷顯示，惠從冰，漢族，1963年12月生，山東安丘人，研究生學歷，1985年7月參加工作，1990年9月加入中國共產黨。曾任山東省高級人民法院副處級審判員、民事審判庭副庭長、民事審判第三庭庭長、正處級審判員、審判委員會辦公室主任。

2011年1月任棗莊市中級人民法院黨組書記、院長（副廳級）；2017年1月任省委政法委專職委員、省委610辦公室副主任；2019年8月任省委政法委副書記。