繼去年頗受好評的東嶼坪「前山」手作步道工作假期後，今年再度展開步道修復與維護行動。邀請熱愛海洋文化、願意探索島嶼永續之道的你一起來「手」護小島之路。

手作步道工作假期第三梯次時間為9月2日至9月4日、第四梯次為9月5日至9月7日，每梯次名額僅有15位，歡迎南方四島居民與移居親友、國家公園管理處志工及熱心民眾一同參與。

報名期間自即日起至8月13日止，歡迎前往報名連結： https：／／reurl.cc／og654j，會舉辦線上與現場實體講座各一場次。

另外為說明手作步道目的及相關案例、介紹南方四島的步道狀況及東嶼坪前山手作步道經驗，加強在地推廣與互動溝通，將有兩場次教育訓練講座。

第一場次教育訓練將於8月15日（日）下午2時至5時以Google Meet線上講座形式辦理，並透過FB或Youtube平台全程直播。凡對本教育訓練主題有興趣之各地民眾皆可不受時空限制參與。

第二場次教育訓練於8月20日（週五）晚間6時30分至9時30分於澎湖科技大學教學大樓E210階梯教室舉辦實體講座，與澎湖南方四島相關移居民眾、澎湖在地人及公民社群面對面交流互動。歡迎澎湖在地居民、公民社群及社會大眾共同關心南方四島的步道維護工作。