台視晨間新聞主播劉宜函，今年1月剖腹產下寶貝女兒升格俏媽咪，日前重回主播台，她興奮表示回到工作岡位都滿適應的，反而還在摸索戴口罩播報不喘氣的學問，至於如何調整回早晨播報時段的作息，有女萬事足的劉宜函笑稱：「因為有『媽媽雷達』只要聽到女兒的聲音就自動驚醒，加上餵母奶的關係，所以這半年來都是凌晨就起床，沒辦法一覺到天亮。」

外型亮麗的劉宜函自懷孕過程以來，體態變化不大，身材維持得相當好，產後復工的她身材更加纖細亮麗，劉宜函透露自己原本有擬定一系列產後運動計畫，但她自嘲計畫趕不上變化，因為從「卸貨」後，「只要有時間就只想睡覺補眠，不過或許因為擠奶、餵奶的關係，體重也就自然往下掉」，她苦笑表示應該是用勞累換來的成果。

即便告別主播台近大半年時間，復工後的表現依然沉穩專業，不過劉宜函坦承第一天上工時還在摸索戴口罩的播報方式，常播著播著口罩就往下滑，讓她有點分心。談及寶貝女兒，劉宜函開心笑說：「上班空檔會想著女兒有沒有乖、哭的時候有沒有人好好哄她。」

儼然成為「女兒傻瓜」的劉宜函表示最大的改變就是開始用娃娃音說疊字，以前個性獨立堅強的她，現在則是淚腺大噴發，她說：「光是發現滿3個月大的女兒已經穿不下紗布衣的時候，就讓我感嘆時間過得飛快，抱著紗布衣哭。」

而養兒方知父母恩的劉宜函也透露，疫情爆發後就把女兒帶回娘家跟媽媽一起住，想起這段祖孫3人天天相處的生活模式，劉宜函感性的說：「這種機會是出社會後再也沒有過，除了愛小孩、也更愛媽媽。」