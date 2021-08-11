多吃蔬果有益身體健康，不過許多人擔心連農藥也一起吃下肚，營養師高敏敏列出15款農藥殘留最少的蔬果排行，結果一般認為較難清洗的玉米、青花菜、花椰菜都上榜了，而第一名則是酪梨，排名曝光讓不少人意外。

高敏敏今(11)日在臉書表示，根據美國非營利環保工作組織（EWG）每年對常見蔬果進行農藥檢驗公佈的「Clean 15」，舉出下列15款含最少農藥殘留的乾淨蔬果排行。

第1名：酪梨

第2名：玉米

第3名：鳳梨

第4名：洋蔥

第5名：木瓜

第6名：冷凍甜豆

第7名：茄子

第8名：蘆筍

第9名：青花菜

第10名：椰菜

第11名：奇異果

第12名：花椰菜

第13名：蘑菇

第14名：蜜瓜

第15名：哈密瓜

有網友回應，曾聽過玉米農藥很多的說法，很難想像玉米竟然第二名，高敏敏則強調，上述所列為最少農藥殘留的蔬果，並不是完全無農藥，不過農藥殘留量都在規定的安全標準內，大家也不用過度擔心。

高敏敏並教大家正確清洗蔬果4步驟：

1. 先用肥皂將雙手洗乾淨（20秒）

2. 準備一個盆，上面用流動自來水清洗大約兩次

3. 切掉葉子或莖上受損、腐爛部份

4. 洗乾淨後，用紙巾或乾淨的毛巾擦掉多餘水分就可以烹調

高敏敏還提供簡單好記的口訣「要煮再洗、先洗後切」，提醒正確的順序應該在烹煮前進行清洗的動作，清洗完畢之後再切蔬果，才能避免營養素在洗的時候從切口流失，而且千萬不要洗乾淨再儲存，這樣反而可能會讓細菌生長、提升腐敗的機率。