國內發生不少施打AZ、莫德納疫苗後猝死個案，讓許多民眾不敢接種。一名60多歲的婦人打完新冠疫苗心肌梗塞被救回一命。後來婦女回憶起打疫苗前一個多月開始，就常有胸悶的感覺，原來她早就有心臟病。臺安醫院心導管室暨心臟功能室主任林謂文表示，該院已經連續接獲5例打完疫苗後心臟病發的病患，並提醒若有5症狀，不適合接種疫苗。

這位婦人7月接到通知去打疫苗，打完就發生心肌梗塞，所幸被救回一命。家人說婦人以前並沒有慢性病史，覺得可能是疫苗引起，婦人也認為自己很健康，雖然打疫苗前1個多月起有胸悶、呼吸胸痛的症狀，休息就好了，所以沒注意。但其實這是心血管阻塞引起心絞痛的症狀。

臺安醫院醫師林謂文指出，該院已經連續接獲5例打完疫苗後心臟病發的病患，林謂文提醒，如果慢性病有控制中，打疫苗不會有問題，最怕的是很多人有慢性病或不自知，如果有以下5症狀：發燒、心悸心跳快、呼吸急促胸悶喘不過氣感、明顯感覺血管搏動、頭痛頭暈眩暈，顯示身體狀況不佳，可能慢性病惡化中，或有感染等狀況不適合接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥昨(10日)新增74件疫苗接種後不良事件，其中有5起個案身亡，國內至今已累積135例施打疫苗後死亡解剖，其中87例就是與慢性病相關，已經超過整體一半以上。