美國參議院周二通過規模達1兆美元的基礎建設法案，除了將撥款改善道路、橋樑、機場和水利工程，亦將挹注大筆資金普及寬頻連網和強化其他科技領域，如電動車。此外，該法案亦納入針對加密貨幣交易的報稅新規，作為基礎建設巨額支出的資金來源之一。

這項法案尚需眾議院通過，並由拜登總統簽署方完成立法。

這個總規模約為1兆美元法案，包括將分配約750億美元用於寬頻、網路安全和電動車充電站的建設。此外，聯合稅務委員會估計，加密貨幣報稅條款將籌得約280億美元資金。

以寬頻建設來說，這項法案將撥款650億美元用於擴大這項網路服務。在居家防疫期間，網路對美國人維持日常運作的重要性如同公路和鐵路，凸顯出寬頻連網建設的迫切必要。

這650億美元包括425億美元將投入寬頻覆蓋範圍最少的地區。另外140億美元將補貼低收入戶的連網費用，包括符合條件者每月最多可得到30美元的網路費用折扣。根據新冠疫情爆發以來就實施緊急資助計畫，現在這些符合條件者每月最多可得到50美元折扣。

該法案亦將提供75億美元在全美廣設電動車充電站，但產業專家認為要打造一個強大的全國系統，這個預算遠遠不夠。顧問公司AlixPartners此前估計，如果要滿足在2030年的所有電動車，美國政府需要砸下500億美元，才能建造一個有效的全國充電網路。

特斯拉可能成為這項法案的受惠者之一，因其執行長馬斯克曾表示，該公司擬於今年起向其他製造商的電動車開放充電站，這可能使特斯拉符合獲得這筆資金的資格。

美國國會亦計畫投入約20億美元強化網路安全。過去一年來，美國民營企業和政府機關因頻繁且嚴重的網路攻擊事件損失慘重。其中10億美元將用於為州、地方和部落政府的資安撥款計畫提供資金。其餘將用於強化電網安全、支應國土安全部的網路研究和開發計畫，以及提高網路安全和基礎設施安全局（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency）的營運預算。