記憶體模組廠宇瞻(8271)今日舉行線上法人說明會，總經理張家騉表示，DRAM價格第三季持續小漲，第四季仍有短期缺料狀況等現象，隨著全球疫情的變數升高，第四季價格可能持平。

宇瞻總經理張家騉指出，DRAM上半年價格向上，不同應用的上漲力道不同；其中，伺服器上半年需求強，隨著美國資料中心需求高於預期，價格漲幅最大；PC OEM的需求第二季較弱，並有長短料的現象，加上奇亞幣受政策影響需求大減；手機DRAM品牌有強有弱；消費型DRAM第二季後需求逐步轉弱，價格漲幅預計會趨緩。

張家騉指出，DRAM第三季合約價微幅成長，仍小漲5%~10%，第四季則因安全庫存較高，需求也仍受長短料影響；另外，全球受到疫情升高使得需求可能趨緩。不過，伺服器需求續強。通路則會降價促銷，短期現貨價格下滑。供給方面，全球只有三大原廠使供給受限，有部分非主流規格產品仍然很缺。

張家騉指出，NAND Flash方面，上半年也呈現漲勢，惟部分晶片缺貨達九個月以上，以及大陸打擊加密貨幣，短期在NAND Flash價格也出現震盪。到年底，半導體晶片的缺料狀況仍難舒緩，預估至明年都會是緊縮的狀況。

整體而言，業界對於第四季DRAM看法並不一致，過去至今的重複下單，封測產能不足，晶片短缺等仍是隱憂，料源供應方面仍有長短料的現象，疫情是否惡化或是趨緩也是重要的觀察指標。

展望明年，張家騉指出，DRAM 2022年仍是寡占市場，雖有部分產能擴產，但到明年價格仍不容易崩跌。NAND Flas製造廠較多，競爭較激烈，產能也將逐步開出。

宇瞻的DRAM相關產品占營收53%，NAND Flash占47%。第一季消費型產品占38%，上半年消費型產品占32%；其他都是B2B的生意。

宇瞻的產品包括記憶體模組、工業用SSD等，鎖定高價及價值型產品，「做好伴」為品牌策略，專注價值提升。布局工控領域方面，看好強固型產品以及醫療運用。消費領域強攻高速、高效的散熱等產品。DDR5產品下半年推出。智慧運用布局方面，包括智慧照顧、工業物聯、光學檢測等。

宇瞻第二季單季EPS為1.68元，創下公司上市以來單季最佳表現；上半年EPS為2.91元，同樣為歷年同期新高。主要受惠記憶體漲價以及公司著力的三大營運策略加持。

宇瞻總經理張家騉表示，今年營運雖部分受惠於需求逐漸回溫與漲價，但宇瞻年初即宣告將強化三大營運動能，包括專注重點領域、布局未來技術與營運數位轉型，對營運的效益反映在亮眼的財報上，也對永續的營運有所助益。

宇瞻第二季單季毛利率逾19%，營業利益率為9.34%，淨利率為7.39%，三率的單季表現亦為近三年最佳。

宇瞻第二季營收22.86億元，毛利率上揚至19.41%；營業淨利2.13億元，歸屬於母公司業主淨利1.69億元，基本每股盈餘1.68元。上半年營收43.85億元，毛利率18.4%；營業淨利3.64億元，歸屬於母公司業主淨利2.93億元，基本每股盈餘2.91元。