南韓股市周三下挫，為連續第五個交易日下跌。南韓國內的單日新冠確診病例數上升至創紀錄高位，以及對晶片價格下跌的擔憂，拖累了科技股，皆讓韓股續低迷。韓元走弱。

周三南韓KOSPI指數收跌22.57點或0.70%，為3220.62點。外資淨賣16030億韓元。

指標企業三星電子下跌2.12%，報7.85萬韓元；晶片公司SK海力士大跌6.22%，報10.55萬韓元。樂金化學跌0.12%。網路公司Naver跌0.34%。

Daishin證券分析師Lee Kyoung-min表示，分析師預期DRAM價格將下跌，對三星電子和SK海力士股價產生影響。

南韓周三新報2200名單日確診者，為自去年一月疫情爆發以來的新高。

在境內交易平台，韓元跌0.57%，1156.4韓元兌一美元。韓元對美元今年以來已經下跌6.1％。

三年期南韓國債殖利率跌1.2個基點，來到1.421%。而基準十年期債息上升1.1個基點，來到1.928%。