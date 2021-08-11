聯發科(2454)今(11)日宣布，發表天璣系列5G行動晶片的兩款新品，即天璣920和天璣810，終端裝置預計將於2021年第三季在全球上市。

天璣920採用高能效6奈米製程，擁有強悍性能和低功耗表現，與天璣900相比提升遊戲性能9%，支援智慧顯示技術和硬體級的4K HDR影像技術。天璣810也採用了6奈米製程，CPU搭載主頻為2.4GHz的Arm Cortex-A76大核，支持先進的拍照特性，包括與虹軟科技(ArcSoft)合作的AI-Color技術，以及在低光源環境下的降噪技術。

聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全博士，天璣系列5G行動晶片將會持續豐富產品組合，聯發科用創新產品讓行動裝置在主流市場中更具競爭力，帶來更好的使用者體驗。

聯發科最新推出的天璣晶片可以提供智慧5G手機強勁性能、智慧顯示和出色的影像體驗，也為使用者提供了先進的5G技術和功能。