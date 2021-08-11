美國海岸防衛隊與台灣海巡署在今天舉行首次的海巡工作小組會議。海巡工作小組是由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO），在2021年3月所簽署的備忘錄下所建立的架構，以增進雙方海事合作。此備忘錄的簽署成立了工作小組，使AIT及TECRO能透過雙方指派代表機構，即美國海岸防衛隊(USCG)及台灣海巡署，透過此平台增進溝通、建立合作關係、並分享資訊。

海巡署4000噸級「嘉義艦」等4艦艇昨天上午出現花蓮海域外海，與美國海岸隊艦艇會合，針對「搜救」、「海上反恐」進行聯合演訓，不過海巡署對此顯得相當低調。

AIT表示，雙方在會中討論了如何改善海事的聯合應變能力，包括搜索與救援、救災、及環境議題，並探索機會以增進溝通及持續人員間的教育訓練。他們也持續針對共同目標努力，包括保護海洋資源、減少「非法、未報告及不受規範」之漁業行為、並參與海上聯合搜救及海洋環境汙染應變活動。

AIT指出，海巡工作小組將經常性召開會議，針對具有急迫性的海事執法及協助等相關議題進行協調。全球社群面對許多共同的挑戰，跨越海洋及陸地邊界，海巡工作小組的成立，體現了理念相近夥伴能夠合作以克服愈趨複雜的跨國問題。

這些議題，包括了在新冠疫情期間協助受困的郵輪旅客、應對愈趨頻繁的熱帶氣旋、或是禁止海上非法毒品的載運，國際海巡的合作是全球社群關鍵性的公共財。

AIT強調，美國支持台灣對全球性關切議題的有意義參與及貢獻，包括海事安保與安全，以及建立網絡以促進海事執法資訊的交換及國際合作。自1979年簽屬台灣關係法以來，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處已就與共同利益具相關性的議題深化合作。