國民黨主席選舉「朱江對決」戰況激烈，近來回鍋再戰黨魁的前新北市長朱立倫，挑戰現任黨主席江啟臣任內頒布的黨代表職務募款責任額，今天下午中常會上有中常委提案暫緩下屆黨代表每年須繳交1萬元的分攤金，經討論後會中無共識，該案未通過。

江啟臣去年上任後，在財務改革方面，部分調整黨公職分攤金的金額，新增黨代表分攤金1萬元，曾引發部分中常委、中央委員反彈。國民黨中常委江碩平、謝坤宏、邱素蘭、曾文培等人，下午在中常會提案，因疫情造成衝擊，建請黨中央暫緩實施第21屆黨代表募款責任額。

文傳會主委王育敏下午轉述中常會內容時表示，黨代表募款責任額關乎到各縣市財務，因黨代表捐助的錢將匯入各縣市黨部，維持縣市黨部正常運作，中常委在此議題有諸多不同意見。

王育敏說，攸關調整黨公職分攤金的規定，經去年財務改革小組提出意見，送交全代會正式通過，就法制面要維持去年全代會通過的制度，因此今天中常委提案沒有通過，沒有進行處理。