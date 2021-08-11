疫情期間餐飲業業績大受影響，不少名店甚至無奈熄燈，讓老饕們再也無緣享受美食，悠遊付呼籲「自己的愛店自己挺」，與線上餐飲整合平台inline樂排聯手，邀請用戶一起挺餐飲業，救經濟。

如何以實際行動挺餐飲業？很簡單，吃就對了！自8月6日起至9月30日止，透過悠遊付app進入inline樂排平台，或在與inline樂排合作的餐廳點餐外帶外送，只要使用悠遊付結帳，筆筆皆享8%悠遊付儲值金回饋，每悠遊付帳戶回饋上限120元；悠遊付新戶另再加碼2%，回饋率高達10%(每悠遊付帳戶回饋上限150元)。

包括屋馬、添好運、橘色涮涮屋、滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋、燒瓶子等美食名店，現在都已經可以使用悠遊付結帳，8月9日起鼎王餐飲集團旗下3大知名品牌鼎王麻辣鍋、無老鍋、塩選輕塩風燒肉共16家門市將持續加入悠遊付線上支付行列，未來inline樂排平台上千家美食餐廳，也可望陸續與悠遊付合作，讓你防疫在家，隨點美食不間斷。

有鑒於悠遊付在農曆年期間推出「好神悠遊付」獲得不錯迴響，宮廟結緣金共有超過15萬人領取，適逢七夕即將到來，悠遊付再度推出「好神悠遊付姻緣一線牽」，特地集結知名月老廟，讓用戶可自8月14日至8月21日在悠遊付app首頁點選領取姻緣金，即可獲得專屬祝福語及姻緣金，姻緣金超過99999份，金額為隨機發送；如果還沒註冊悠遊付會員也沒關係，只要在活動網頁留下手機號碼，可以先保留姻緣金及祝福語，在活動結束前完成悠遊付會員註冊，就能領取結緣金及祝福語，放在手機裡見證愛情。