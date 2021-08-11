桃園市八德區公所11日舉辦愛心物資捐贈活動，捐贈物資數量相當可觀。（陳夢茹攝影

協助低收入戶在疫情中度過危機，桃園市八德區公所11日舉行愛心物資捐贈活動，3家企業捐出大批民生物資，總價值高達58萬元，共有1162戶低收入戶受惠。

八德區長邱瑞朝感謝龍霖開發、佳展建設及宗鼎金屬工程熱心公益，特別頒發感謝狀。邱說，今年疫情肆虐，民眾受疫情衝擊頗大，許多人的生計更是出現問題，弱勢者也雪上加霜，因此公所結合里辦公處及民間愛心，發送愛心物資。

八德區公所社會課長邱玉鳳指出，這次發送出1162袋愛心物資，裡頭有油、米、麥片、鹽巴、罐頭、泡麵及麵條等，一袋價值約500元，因應防疫期間，這次委請里長將愛心物資逐一拿回各里，交到低收入戶手中，

各里長派出人力，用車將一袋袋的愛心物資載走，甚至有里長出動卡車。邱玉鳳表示，各里的低收入戶數量不一，興仁里最多，有96戶，大發里則最少，僅有5戶。受疫情影響、擔心群聚狀況，無法請低收戶到現場領取，因此才請各里長幫忙發放。

邱玉鳳說，若有低收入戶未在一週內領取，物資一樣會轉交給其他弱勢家庭，絕不會浪費，相當感謝捐贈單位拋磚引玉、幫助弱勢，若有其他單位有意捐助也可與社會課聯絡，讓八德更溫暖。