台北市今日新增4例本土個案，宣告零確診美夢破功，台北市長柯文哲坦言，要連續＋0達28天相當困難，在參考新加坡、歐美國家疫情走勢與防疫戰略後，他也預言「疫苗打兩劑」與「疫情流感化」，讓整體經濟活動恢復正常，恐怕是最安全的戰略，也是台灣未來不得已的選擇。

昨日北市上下歡慶「嘉玲」到來，被議員王世堅批評好大喜功、高興太早，柯文哲今日秀數據解釋，指過去2周內，每天不明感染源仍有0到2個，平均為1點多個，顯示社區中仍有潛藏感染源，「昨天加零高興一天」，若要完全清零，必須要28天都零確診。

柯重申「首都生活圈」概念，若只有台北加零、新北沒有，台北不用開心，反過來也一樣，新北加零、台北有案例，除非新北人都不到北市上班，否則仍有可能傳染回去，且台灣早因高鐵問世成為一日生活圈，由於國內交通便捷，若要真正＋0，必須達到全島加零28天才是過關。

綜觀台灣防疫現況，柯分析，從台灣入境、在防疫旅館被攔下來的Delta病毒感染者約有50例，一不小心就會被突破，另一點則是偷渡客問題，過去還曾出現10人偷渡就有6人確診的狀況，先前的機組員「3＋11」更是太明顯的突破。

「幻想要加零，我認為相當困難。」柯被媒體問到北市何時能降回一級警戒時，他說參考先進國家的所作所為後，他認為疫苗打2劑、疫情流感化及整體經濟活動恢復正常，恐怕是最安全的戰略，也是台灣不得已的選擇，因為他發現新加坡已經這樣做了，甚至不再統計確診個案。

此外，北市副市長黃珊珊昨日因零確診，開心地說要跳舞給同仁看，外界好奇是否有機會秀給民眾看？黃則笑說，12個健康中心主任每日都會開會，從每天幾十例、個位數到零，討論內容都很沈悶，要研究個案如何傳染、足跡等，她為了給同仁打氣，才說若出現零確診就來唱歌跳舞，如果有一天能連續28天清零，真的可以考慮（跳舞給民眾看）。