房仲第一品牌永慶房產集團旗下加盟三品牌好消息不斷！永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產在雲嘉南高屏地區2021上半年績效亮眼，總成交金額直逼670億元，成交件數較去年同期成長3成，推升店總業績站上30億元大關、年增高達4成5，也吸引許多在地房仲人才加入，累積上半年新展30間加盟店，以平均6天開出1店的速度，帶領區域店數突破300店！

深度聯賣！南台灣上半年聯賣業績近9.5億

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶加盟總部一直是加盟店東長的堅強後盾！承襲直營體系成功經驗，加上超過20年加盟體系的發展經驗，成為全台加盟夥伴的神隊友。南台灣上半年增加超過950位優秀生力軍，讓區域人力迅速成長2成！也讓「跨店、跨區、跨品牌」的深度聯賣運作動能更強勁，上半年聯賣業績直逼9.5億元，南台灣平均每天有超過12件聯賣案件在成交，成功發揮團隊合作的最大效益。

此外，從南台灣加盟店2021年上半年的店總業績來看，業績突破1千萬元的店數，較去年同期成長近5成，業績超越2千萬元、3千萬元的加盟店數躍增2倍，業績突破5千萬元的店數成長3倍，更有3家店業績達8千萬元、9千萬元。

不畏疫情！ 實境找房搭配聯賣創佳績

永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店今年上半年店總業績高達8600萬元，和去年同期相較成長2成，沈瑞吉店長興奮的說，集團深度聯賣及科技工具大幅領先同業，是創造營收的堅強實力。出身信義房屋的沈瑞吉，認為永慶加盟三品牌互求共好的文化，無論是成功心法分享、聯賣機制的完善執行，加上集團不藏私地分享直營成功經驗，正一步步擴大跟其他加盟品牌的差距。

另外今年初，沈瑞吉帶領團隊強化網路行銷，鼓勵同仁拍攝「實境找房」影片，帶動網路來電量大幅成長3倍，激發超過8成夥伴業績突破百萬，甚至有夥伴半年業績已站上2000萬元大關。

沈瑞吉深有所感地說，永慶房產集團加盟事業擁有快速應變和創新能力，只要跟著總部的腳步，搭配強大集團資源，就能不斷成長。

永慶不動產高雄大順鴻麗加盟店不畏疫情衝擊，藉由實境找房服務搭配深度聯賣依舊維持好成績。(圖/永慶房產集團提供[三級警戒前拍攝])

科技工具輔助加速成交 資訊透明深得信賴

無獨有偶，在台慶不動產從業9年的李玟頡店東，也大聲讚賞永慶房產的跨店、跨區、跨品牌「聯賣制度」！讓她決定在2020年3月創業成立台慶不動產高雄裕誠自由加盟店，當時加盟短短加盟3個月，就已經創造近千萬元的業績。

「i智慧系統與行動智能經紀人app，是成功的不二法門！」李玟頡分享，永慶房產集團在系統平台及數位服務工具一直再創新，讓經紀人工作更有效率，進而加速促成交易。

除了科技工具之外，集團落實保障消費者權益的承諾，台慶不動產領先政府和業界推「實價登錄3.0－提供揭露至門牌的成交行情」，設身處地為消費者著想，帶動上半年成交件數突破140件，店總業績和去年同期相比，成長近3倍、直逼3200萬元。

社區事等於小巢事 投入在地公益回饋社會

有著「社區專家第一品牌」鮮明品牌定位的有巢氏房屋，搭配永慶房產集團資源優勢，吸引黃至弘和陳士仁10年前離開中信房屋，創業成立有巢氏房屋嘉義興業加盟店，透過加盟總部的科技系統、行動智能經紀人APP等資源，讓團隊在嘉義站穩腳步，目前已經擴大到3店規模！

陳士仁分享，店裡重視教育訓練，投資在新人專業知識、管理、開發、市場脈動等課程上，這也助攻團隊上半年成交件數突破150件，超過半數人員業績突破100萬元。此外「實境找房」線上服務，讓消費者可以透過地圖與實景，了解周邊生活圈與內部屋況，即使疫情三級警戒，還是有效帶動來電量和成交，上半年創下近3800萬元的業績，和去年相比成長近2成。

除了拼業績之外，陳士仁更致力響應在地公益回饋社會，帶領永慶房產三品牌出錢出力，舉辦過捐血、淨灘、關壞弱勢兒童與身障人士等活動，和旗下夥伴一起當志工，將「社區事等於小巢事」精神發揚光大，積極服務鄰里鄉親，贏得更多認同與支持。