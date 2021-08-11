疫情嚴重衝擊經濟，讓更多「甘苦人」的生活苦不堪言。台南市政府推動的實物愛心銀行，從原本的4家，今年一口氣增加6家，希望提供弱勢民眾短期救濟。不料，在實物愛心銀行家數持續增加的前提下，接受服務的弱勢民眾卻從去年4家全年服務4.8萬人次，大幅減少為今年10家前7個月僅服務1.8萬人次，讓主辦的社會局也感到不可思議。

2019年9月間，市府將各界捐贈的米、麵條、沙拉油、尿布、奶粉、各式罐頭及餅乾等多樣愛心物資，率先在佳里區開辦全市第一家實物愛心銀行實體店面，提供弱勢民眾依需求選擇物資，以滿足基本生活所需。由於成效不錯，不僅去年陸續在中西區、新營區、永康區開辦3家實物愛心銀行，今年更一口氣開辦6家，目前總數已達10家之多。

社會局表示，實物愛心銀行屬短期救濟，服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，不限中低收入戶，但需先提出申請，並經社工進行評估後，受助者再前往實物愛心銀行選擇所需物資；同時，社會局也會定期安排社工或志工關懷訪視受助者，視實際需求即時提供物資及連結資源。

不過，社會局卻意外發現，去年4家實物愛心銀行，全年服務4萬8000人次，各界捐贈的愛心物資總值達1485萬元；但今年增加為10家實物愛心銀行後，從元月至七月卻僅服務1萬8000人次，捐贈的愛心物資總值約475萬元，有明顯減少的趨勢。

社會局進一步比較分析，4家先行開辦的實物愛心銀行，去年元月至七月與今年同期相比，無論服務人次或各界捐贈的愛心物資，相差都不大；此舉除顯示接受服務的弱勢民眾，以及各界捐贈的愛心物資，多數都集中在下半年之外，今年新開辦的6家實體愛心銀行，也沒有發揮預期的成效。

社會局認為，由於受到疫情的影響，不僅民眾外出的意願降低，也影響新設實物愛心銀行的宣傳，導致有需求的弱勢民眾，未能掌握最新資訊；但隨著疫情逐漸緩和，該局也將加強宣導。

社會局還強調，在疫情衝擊下，民眾工作收入減少，有物資需求的弱勢民眾也大幅增加，一向是捐贈物資重要來源之一的寺院宮廟，今年如有舉行中元普度，歡迎指名捐贈實物愛心銀行，也籲請更多社會愛心人士、企業及團體共襄盛舉，一起落實友善溫暖力的願景。有捐贈意願者請洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686。