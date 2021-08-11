美國一項量測莫德納疫苗接種者體內抗體濃度的研究發現，抗體數值或許能用來確定疫苗是否具備保護效力，並且或許能加快未來新冠疫苗的臨床試驗程序。

目前各國主管機關判定新冠疫苗是否具備保護效力的方式，主要透過疫苗開發商進行第三期大規模臨床試驗，比對接種疫苗組與施打安慰劑組之間得出的數據，不過隨著疫苗覆蓋率愈來愈廣泛，國際上愈來愈多呼聲探討，比對接種疫苗後生成抗體濃度的免疫橋接（immuno-bridging）方式來界定疫苗的保護效力。

綜合路透社、《今日美國報》（USA Today）報導，美國賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）及莫德納等橫跨多個單位的科學家，昨（10）日在醫學論文預印本平台medRxiv網站公布最新研究成果，研究主要量測莫德納疫苗接種者體內產生的抗體濃度，發現量測抗體濃度的方式能夠確定疫苗的有效性。

研究人員主要使用去年7月至10月間30415名參與莫德納疫苗大型臨床試驗的試驗者數據，當中一半受試者接種莫德納疫苗，另一半施打安慰劑，從中量測了1051名受試者的抗體濃度。

研究人員主要量測受試者血液中的中和抗體（Neutralizing antibody）及結合抗體（Binding antibody）濃度，兩者都被視為疫苗有效對抗病毒的相關指標，前者量測的是抗體阻擋病毒感染細胞的強度，後者量測多少抗體能夠附著到新冠病毒的棘狀蛋白上。

研究共同作者、賀勤森癌症研究中心生物統計人員吉爾伯特（Peter Gilbert）說明，就好比量測「有多少士兵看到了病毒，以及總共多少人上戰場」。

受試者的血液一共被檢測2次，第一次是在接種第2劑莫德納疫苗後檢測，4周後再檢測第二次。

研究發現，抗體濃度愈高代表疫苗愈有效，抗體濃度愈高的受試者中，突破性感染（breakthrough infection）的發生率也更低。

研究也發現，在接種第2劑莫德納疫苗後，保護效力延續了4個月，報導指出，由於研究尚在進行中，疫苗保護效力或許還能持續更久。團隊指出，未來還需要了解，較低的抗體濃度是否和更多新冠重症案例有關，以及是否和年紀、潛在健康狀況有關。

吉爾伯特表示，隨著疫苗覆蓋率愈來愈廣，繼續透過大型安慰劑對照研究來界定疫苗效力的方式可能不切實際，他希望美國食品藥物管理局（FDA）能夠看到他們的研究數據，並且以此作為暫時批准疫苗的機制。

未參與這項研究的喬治城大學（Georgetown University）傳染病專家古德曼（Jesse Goodman）表示，以抗體濃度界定疫苗保護效力的方式能夠加快疫苗評估，包括在新族群中使用，或是用來對抗不同變種病毒的評估。

抗體濃度與疫苗保護效力的關聯研究，也促使人們考慮以抗體濃度降低作為接種追加疫苗的基準，不過古德曼補充，抗體濃度可能無法反映疫苗保護人體免於感染的全貌，他說在抗體濃度下降的同時，包括T細胞、記憶型B細胞等可能持續在保護人體免於嚴重症狀。

吉爾伯特也強調，這項研究的重點並不是在告訴民眾自行去檢測抗體濃度，然後追打疫苗，最主要的目的是希望提供一種能夠快速批准新疫苗的方法。