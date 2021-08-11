基隆市中正區知名老店「佬地方牛排館」店內具自助吧。（陳彩玲攝）

基隆市中正區知名老店「佬地方牛排館」店內具自助吧。（陳彩玲攝）

基隆市中正區知名老店「佬地方牛排館」，營業逾20年，近日驚傳老闆想關店退休，只營業到9月底，讓許多老饕直呼不捨，不過，戴姓員工表示，目前正在考慮和其他員工一起接手。賴姓老闆則說，一切隨緣。

佬地方牛排館店內具自助吧，排餐250元就能享用吃到飽，價格相當親民，深受當地人喜愛，加上鄰近國立海洋大學，是許多學生唸書時必吃的老味道，但近日老闆在店門口張貼大字報，上頭寫著「老闆要退休，營業至9月底，本店面租讓」，讓當地人相當震驚，難以接受。

賴姓老闆表示，這次疫情休息逾2個月，直到警戒降二級才重新復業，但發現自己真的老了，休息太久開張後，發現身體受不了，他說，這次決定要歇業貼出告示，反而引來更多客人，讓他直呼，真的太累了。

戴姓員工指出，店裡最大的特色就是自助吧，不怕客人吃，只要食材沒了就會趕緊補，貨量準備相當充足，也都是真材實料，但老闆決定關店休息，她也很難過，目前和其他廚房員工考慮要一起重新裝潢，繼續營業，但都在研議中，還不確定。

在店內用餐的羅姓客人指出，店內的沙拉吧免費吃到飽很多樣，包括小吃、炸物、沙拉、水果、剉冰等，有時候也有特製的蘿蔔糕，相當美味，可以吃得很飽，價錢也沒有很貴，算是海大生的回憶，他說，老闆決定要關店真的很可惜。

另名左性先生說，以前沒有吃過這間牛排店，聽到要歇業趕緊來嚐味道，不僅肉大塊調味也很好，對學生來說經濟又實惠，但以後要吃到平價又有沙拉吧的牛排店，要去其他消費較高或距離較遠的地方，真的令人不捨。