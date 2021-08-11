戶外機能服與家紡大廠光隆實業(8916)今上半年在業外進補的挹注下，上半年稅後純益2.6億元，較去年成長27.7%，EPS達1.98元，也同步成長77%。

光隆在「輕資產」的經營策略下，積極進行資產活化，除了中國廠區不動產已在規畫外，今年5月處分金居獲利9200多萬元， 貢獻每股淨值0.7元;在宜蘭研發中心周邊土地開發建案也於今年第二季公開銷售，估計完銷後可為光隆帶來貢獻每股純益逾0.6元。

光隆今年已經股東會通過配發現金股利，普通股配發3元及特別股2.5元，以8月11日收盤價計，殖利率達6.93%。光隆自2013年起，已連續8年平均配息在3元以上，平均殖利率逾6%。

光隆第二季營收23.95億元，季增41.7%、年減0.6%；毛利率15.8%，年減1.9個百分點；營利率5.3%，年減4.7個百分點；稅後純益1.32億元，年減27.2%，EPS 1元。上半年營收40.86億元，年減3.6%；毛利率14.3%，年減0.5個百分點；營利率4.%，年減 2.2個百分點；稅後純益2.6億元，年增27.7%，每股純益1.98元。

光隆上半年本業，除了家紡部門持續在日本宅經濟帶動居家用品消費需求激增， 客戶拉貨動能強勁，業績成長27%，表現亮眼。成衣部門則是受到國際航運擁擠及運費高漲影響，客戶拉貨較往年延後，上半年營運表現差於去年，但隨歐美解封，巿況漸趨轉好，客戶追補訂單已出現，有助下半年成長動能回歸。

光隆間接持有VIZIO股權，隨VIZIO於今年第一季末在美IPO，上半年認列的評價利益計有1.57億元，貢獻每股純益1.2元。

光隆7月營收7.94億元，月減23.0%、年減9.2%；累計前7月營收48.8億元，年減 4.5%。主要是7月底因應越南疫情的暫時停工，衝擊7月與8月的業績， 部份出貨將推遲至下一季。