率全國之先彰化住宿型長照機構開放探親的指引了。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

率全國之先彰化住宿型長照機構開放探親的指引了。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

娃娃機有條件開放。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣再次跑第一，住宿型長照機構10日起，將開放訪客探視了，不少縣民都盼了又盼，漫長3個月，開心終於等到了，彰化縣衛生局表示，住民完成第一劑疫苗接種14天以上比例以大於80％，人員接種比例大於90％，符合機構93家，適度開放。

彰化縣自5月11日起，全國長照機構停止開放探親，長達3個月期間，不少人想念阿公、阿嬤，想去探望一面，都得先忍著，隨著疫情減緩，不少人都在詢問何時開放探視，縣長王惠美表示，經請示中央，彰化縣10日率全國之先，開放訪看探視。

葉彥伯表示，住宿型長照機構包括，護理之家、老人福利機構、長照服務機構、榮民之家、精神護理之家及康復之家。

社區照護關懷據點及長青學苑，因應中央防疫降級指引，不開放活動，仍然暫停卡拉OK、歌唱班等群聚，提供餐飲服務之社區照護關懷據點及巷弄長照站，不得內用，但可外帶及外送。

另外，娃娃機配合中央修正條件開放原則，縮小出入口並實施實聯制，限制營業時間8點至22點，全程配戴口罩，每小時固定消毒等。

葉彥伯表示，彰化連續嘉玲，目前隔離人數僅剩10人，只要在保持零確診，不到下周，彰化縣居家隔離人數就全都清零了，防疫仍不可鬆懈。