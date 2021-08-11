屏東縣政府與台電男子排球隊合作冠名，將是台電排球隊首次與地方政府聯名。（林和生攝）

享有百戰雄獅之稱的台電男排隊，為把體育向下扎根、深耕地方，11日與屏東縣政府合作，正式冠名為「屏東台電男子排球隊」，將以全新隊名參加「110年企業17年甲級男女排球聯賽」，挑戰8連霸。

台電董事長楊偉甫致詞時表示，台電從1946年成立首支球隊以來，孕育逾400位國家代表隊選手，其中台電男排自1951年創立迄今已有70年歷史，更在16屆企業排球聯賽中拿下13次冠軍，且蟬聯7年例行賽及挑戰賽雙料冠軍，因此獲得百戰雄獅美譽。

台電男子排球隊目前由屏東區處培植，加上隊上不少球員都來自屏東，楊偉甫表示，在此因緣下，希望透過與屏東縣共同聯名，藉由強強合作，為屏東地區排球運動注入更多能量，擦亮「球不落地、永不放棄」的運動精神。

屏東縣長潘孟安開心指出，縣府長期重視縣內體育發展，更投入三級五區選手培育，無奈企業端少有銜接，讓不少好的選手出走，此次與台電合作，等於邁向新的里程碑，且與如此強隊冠名，感到無限光榮，多次直說「沾光了」。

此次冠名合作是台電排球隊首次與地方政府聯名，楊偉甫還說，為向下扎根體育精神及推動公益活動，每年都以自家球隊組成的「關懷列車」，將愛心傳送到台灣每個角落，由國手級球員領軍挺進偏鄉、離島等地國中小學，指導與傳承球技。

同時也資助學校球具、球衣等運動裝備，協助偏鄉學童擁有更多運動資源，近3年已舉辦逾60場關懷列車活動，觸及學生人數近3000人，未來還有更多機會，與地方共同推廣排球運動。