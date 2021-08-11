由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），今(11)日起將展開【21週年感恩回饋祭】！官方推出一系列豐富活動，讓玩家收穫滿滿！首先，天堂粉絲團「貼文互動任務」達標，最高將送「殷海薩的祝福」掉落加成100%、「龍鑽(刻印)」1000顆！另外還有七大活動，參加活動就能獲得「殷海薩的加護」、「龍鑽」、高等武器、高等裝備，以及消耗性資源等練功、變強必備資源！邀請所有玩家，一起玩爆21、拿爆獎勵！詳細活動細節以官方網站公告為準。

完成粉絲團貼文互動任務！殷海薩祝福、龍鑽全服大放送！

為回饋粉絲，《天堂R》宣布在9月2日前，只要天堂粉絲團的活動貼文按讚、分享數達21的倍數，將依照倍數分階段放送獎勵！玩家最高可獲得「殷海薩的祝福」掉落率200%和「龍鑽(刻印)」1000顆！本活動全服玩家受惠，邀請所有玩家踴躍參與！

《天堂REMASTERED》21週年粉絲團活動

歡慶21週年！七大活動全面開跑！高等武器、高等裝備等你拿！

為了回饋玩家開服21年以來的支持，官方特地規劃七大活動，不只要讓玩家玩得開心，也要領獎勵領得開心！詳細活動細節請以官方網站公告為準。

※週週送殷海薩的加護

限國際服玩家。8月19日至9月15日，每週登入滿一小時，就送「殷海薩加護7日」，連送四週。

《天堂REMASTERED》週週送殷海薩的加護

※冒險導師召集令

限國際服玩家。滿足指定條件的玩家，可主動報名成為「冒險導師」或是「學員玩家」，獲選的「導師玩家」需在遊戲中協助「學員玩家」達成指定任務！「學員玩家」完成指定任務後，將獲得投票道具，可投票給心儀的導師！參加活動的「學員玩家」最多可獲得高級裝備、武器、練功資源、「龍之鑽石(刻印)」200顆。「冒險導師」可獲得官方贈送的「龍鑽(刻印)」210顆，如被學員票選為「傳奇導師」，可加碼獲得「龍鑽(刻印)」1500顆、「龍之武器」*1。

《天堂REMASTERED》冒險導師活動

※天堂21週年戰隊募集令

限月服、免服、三校之戰伺服器玩家。玩家以7的倍數(最高21人)組成戰隊，並參加活動，就可獲得「21週年戰隊組合包」*1，可開出「+13武器[60天]」、「+10屍魂塔套裝[60天]」等高級裝備！達成指定等級，可再領取額外獎勵，獎品最多達20項，讓玩家輕鬆備戰、爽快暢玩。

《天堂REMASTERED》戰隊募集令活動

※打蛋糕拿金幣 x 超值虛寶製作 x 傲慢之塔開放

限月服、免服、三校之戰伺服器玩家。8月11至9月8日，玩家可透過村莊或傲慢之塔地圖狩獵「歡慶21週年蛋糕怪物」、「歡慶21週年蛋糕BOSS」獲得活動幣「天堂21週年紀念銀幣」及「天堂21週年紀念金幣」。活動幣可用於製作稀有裝備，包含「冷燄猖狂頭盔」、「酷寒魔化斗篷」、「空間戒指(刻印)」等。

※玩爆龍武

限月服、免服、三校之戰伺服器玩家。開放玩家以天幣2100萬購買「龍之系列武器(活動)」、以天幣500萬購買「龍之武器強化卷軸」用於「龍之系列武器(活動)」，活動期間將「龍之系列武器(活動)」強化至+13，活動結束後將武器將自動轉換為「+9 刻印火神武器」。

《天堂REMASTERED》玩爆龍武活動

※玩爆BOSS

限三校之戰伺服器玩家。8月18至8月25日，每日晚間20:00至21:00，五大BOSS將出沒「奇岩村」，玩家可享受挑戰BOSS的快感，而且陣亡不會掉經驗值。

※鐮刀死神來襲

限月服、免服玩家。8月25至9月8日，支配者之塔頂樓的「鐮刀死神」出沒時段將增加！12:30及16:30也將機率性出現鐮刀死神，詳細出沒地點與活動細節請以官方網站公告為準。