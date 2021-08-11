為了運動生涯著想，西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）在今年6月法國網球公開賽止步4強後，就宣布不參加溫布頓錦標賽及東京奧運，如今他再因左腳傷勢，也要放棄在加拿大多倫多舉辦的國家銀行公開賽。

「我需要回去，試圖找到讓自己更好的方式。」納達爾說：「當一天結束，對我來說最重要的事就是享受網球，然而因為目前的痛苦，我無法享受打網球的快樂，也不認為自己有機會有機會，可以為了我想奮鬥的是放手一博。」

納達爾生涯擁有20座四大滿貫賽冠軍，也曾5度在多倫多賽事奪冠，上周參加了在美國華盛頓的ATP賽事，是他自6月11日法網準決賽敗給喬柯維奇（Novak Djokovic）後首場賽事，當時腳就覺得不舒服，首戰擊退美國選手薩克（Jack Sock），但第2戰不敵南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。

對於華盛頓比賽狀況，納達爾透露：「我很不舒服，特別是第1場比賽，練球的時候也是不好受，但你總會希望事情有好轉。」

今年的美國網球公開賽會內賽將從8月30日開始，納達爾是2019年男單冠軍，去年並未參賽。