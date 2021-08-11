南投縣長林明溱現勘東埔溫泉區邊坡坍塌情形。（南投縣政府提供／王文吉台中傳真）

南投縣長林明溱（中）現勘東埔溫泉區邊坡坍塌情形。（南投縣政府提供／王文吉台中傳真）

南投縣長林明溱（左二）、縣議員蕭志全（左一）現勘現勘水里鄉農路及產業道路損壞情形。（南投縣政府提供／王文吉台中傳真）

日前盧碧颱風襲台，信義鄉東埔村多處民宅遭坍塌邊坡的土石灌入，無法居住。南投縣政府協助安置居民，縣長林明溱11日前往東埔村關心居民及邊坡補強情形，他承諾將儘速完成邊坡擋土牆工程，並協助居民重建家園，東埔村長伍金豎與受災民眾都表示非常感謝。

盧碧颱風降為熱帶低壓7日為帶來劇烈降雨，信義鄉神木村雨量達377.5mm，帝綸飯店附近民宅旁的邊坡土石荷重增加，大量雨水掏刷導致土石鬆動，崩塌長度約35公尺、深6公尺，除下方民宅遭土石沖入，上方住戶前平台也崩落。

林明溱11日現勘，工務處長陳錫梧說明，將施作長50公尺、高7公尺的擋土牆，並設置長200公尺的排水箱涵取代既有的涵管，以截流上方雨水，路面部分也將進行長300公尺、寬3公尺的修復工程，總經費約1千萬元。

林明溱表示，盧碧颱風雖減為熱帶低壓，但挾帶雨量相當大，導致原鄉地區房子損壞，數戶人家無法居住，目前僅能暫住親戚家或安置在附近飯店。縣府除了施作擋土牆加以保護，也將尋求慈善單位幫忙，協助補強或改建老舊的民宅，給他們更安全的居住環境。

另外，水里鄉水里二路農路旁無設置擋土設施，有崩土情形，永興村投59支線產業道路、玉峰村後水坑產業道路及永樂巷皆破損嚴重，林明溱分別和縣議員蕭志全、陳淑惠、立委許淑華服務處主任石賢民現勘，同意投入約300萬元施作擋土牆及修復路面，確保行車安全。