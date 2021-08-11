日本男神木村拓哉在當紅時宣布結婚，在2000年迎娶玉女偶像工藤靜香，等同在合約內為老婆打破傑尼斯禁令，夫妻倆婚後過得低調，生了兩個女兒木村心美及木村光希，其中，木村光希早一步被發掘，15歲時就以模特兒身分出道，這兩年曝光度不輸爸媽，而如今18歲的她，又成長到另一個階段，昨天光希曝光的最新個人照，讓人驚嘆小女孩真的長大了。

男神木村拓哉堪稱「日本公有財」，名聲遍及全亞洲，是廣大女性心目中永遠的男神，但他也是個「愛情戰士」，眾所周知其所屬社傑尼斯對旗下藝人管理甚嚴，談戀愛這類影響形象與人氣的事情，就算是現在也不太鬆綁，但當年木村拓哉結婚生子，可說是為了愛情玩了場大的，但他婚後人氣不減反增，而兩人私下低調過生活，工藤靜香更是毅然放下事業，以「工藤嫂」身分為主，甘願為了將心思都放在老公跟兩個女兒身上。

如今兩個女兒都繼承爸媽衣缽，進入演藝圈發展，長得跟爸爸木村拓哉猶如一個模子刻出來的次女光希，從曝光至今始終是眾人的關注焦點，在粉絲的守護下，光希已經是18歲大女孩，她昨天在IG曝光最新時尚穿搭照，梳著簡潔包子頭、穿了一襲磚橘色貼身針織洋裝，主要是在展示身上最新款名品包，但眾人的目光，卻在她前凸後翹的好身材上。

木村光希最新曝光的近照，一席素色洋裝，襯托出她修長天鵝頸與日益高挑的好身材，而作為職業模特兒的她，雖然還在成長期，但可以發現在身材鍛鍊上費一番苦功，螞蟻腰搭上頂級翹臀，S曲線盡顯性感，讓不禁讚嘆「小女孩真的長大了！」。