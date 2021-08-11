1名女網友爆料她的爺爺使用她弟弟的交友軟體結識網友，還在上頭分享才藝、唱台語歌《思慕的人》，沒想到真有不少女子誇讚歌聲有味道，還有人說想聽現場，而爺爺告訴對方平時會在公園運動，對方則回覆「哇塞，一定是去單槓之類，我超愛男生手臂很壯」，對話曝光讓原PO笑說「我爺爺約到年輕辣妹了」。

該女網友在Dcard上發文表示，她的爺爺先前接手使用她弟弟的舊手機，該手機沒有重置，她的爺爺竟使用弟弟手機內的交友軟體嘗試與網友聊天，她說因為弟弟外在條件蠻好，很多女網友看到照片後開始與他聊天，殊不知真實身分竟是爺爺；而爺爺某日竟對原PO說「欸！妹咩啊，你看偶這個幼齒的妹妹說想跟我見面欸」。

女子爆料她的爺爺使用她弟弟的交友軟體結識網友，還在上頭分享才藝、唱台語歌《思慕的人》，沒想到真有不少女網友誇讚歌聲有味道，還有人說想聽現場。（翻攝自Dcard）

該女網友說，該交友軟體有1項功能是「比武招親」，可以由眾多男性分享才華或專長，讓女性挑選要與誰聊天，沒想到她的爺爺演唱歌手洪一峰的歌曲《思慕的人》，獲得不少女網友的讚賞；1名女子說「你唱歌也太有味道」、「你感覺好有經歷，光看照片還以為你是個身材好的屁孩」、「好想聽你現場唱」。

該女網友說，爺爺還對該女子說「我每天早上會去公園運動，可以在那邊看到我」，對方則回「哇塞，一定是去單槓之類，我超愛男生手臂很壯」；原PO看到對話後爆笑不已，她的弟弟得知後也趕緊刪除交友軟體；其他網友則留言笑說「我要聽爺爺唱歌」、「寶刀未老的爺爺」、「爺爺好可愛」。