因三級警戒延後的台糖2021年股東常會今(11)日召開，由於去年稅後淨利45.67億元，較法定預算增加17.28億元，因此通過每股獲配股息1.1元。

今年發放的股東紀念品為台糖新產品「台糖安心豚大小寶貝肉酥禮盒」，股東開會通知書也特別印發「股東限定優惠券」，包含5折台糖住宿券及台糖蜜鄰指定商品優惠券(宏都拉斯咖啡、小排肉等)。

台糖指出，去年公司推動以「循環經濟」與「新農業」為核心的投資計畫，包括已啟用的「東海豐農業循環園區」，以及興建「台糖生技材料廠」及「台糖沙崙智慧綠能循環住宅園區」等，積極投入現代化畜舍改建及發展再生能源等。

另因應疫情投入酒精國家隊，生產酒精等防疫商品並凍漲價格，守護國人健康；也配合政府紓困及振興方案，提供租金緩繳及減收。2021年台糖經營方向將持續落實養豬現代化、再生能源、資源循環再利用、資產活化等重點業務。