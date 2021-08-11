台灣唯一以「動畫」為主題的城市影展「台中國際動畫影展」，公布2021年度主視覺。創作者新銳動畫導演劉冠汶指出，今年以「跨越邊界，邁向新世界」為靈感，傳達本屆影展「維度－空間」主題。

新聞局表示，台中國際動畫影展使國內外影視動畫創作者和影迷目光聚焦台中，歡迎全國民眾於今年秋天，參與這場年度動畫盛會。

第7屆「台中國際動畫影展」將於10月8日至13日於台中新時代凱擘影城登場，影展期間除規劃不同單元主題的動畫作品放映外，將邀請多位動畫導演、創作者與大家分享創作歷程及心得。今年影展以「維度－空間」為主題，希望透過動畫的溫度與情感渲染力，以藝術創作療癒人心，更藉由台中國際動畫影展搭起創作者和世界對話的橋樑。

影展視覺設計，邀請曾獲「2018年TIAF台中國際動畫影展」學生短片競賽首獎的新銳動畫導演劉冠汶擔任，以「跨越邊界，邁向新世界」為靈感傳達本屆影展「維度－空間」主題，引領觀眾探索動畫影像如何打破時間與空間的侷限。

技法上採用2D手繪創作，將生活場景融入動畫寫實風格，設計元素多採無外框線色塊組成，降低線條帶來的銳利度，背景則巧妙運用光影傳遞空間深度與層次，達到手繪溫暖質感。

設計師劉冠汶強調，面對充滿變動與挑戰的世界，藉由動畫創作中代表視覺暫留原理的「西洋鏡」（Zoetrope）呼應影展主題「空間」的具象化，帶領觀眾用第一視角觀賞動畫作品，同時象徵著生命的流動，穿梭在無邊界的航域裡，如同小型電影院的放映機，展示旋轉中的連環圖像，讓人們進入多元維度想像世界，令人著迷，傳達出跨越邊界，一起作為世界共同體的正面能量。

新聞局表示，「2021TIAF台中國際動畫影展」將於今年10月8日至13日於台中新時代凱擘影城舉行，除已公布今年入圍的69部國際競賽作品外，並依不同主題規劃節目放映多部精選動畫長、短片，影展期間更有焦點導演座談、影人論壇，以及其它精彩的週邊活動，台灣年度動畫盛會，影迷們絕對不能錯過！