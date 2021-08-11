日本男神木村拓哉以男子團體「SMAP」成員身分出道，帥氣外型迷倒老中青三代女粉絲，才華洋溢的他更是影視歌三棲，木村拓哉縱橫演藝圈幾十年，身價高到難以估計，更多次被傳出有多間別墅，其中一間還位於著名景點河口湖附近，對此所屬公司傑尼斯也回應了。

據《週刊女性》報導，木村拓哉2009年開始擔任某地產公司代言人，因此和其公司老闆相識，他還曾私下前往該公司周年派對，又拍攝影片為培訓活動的員工加油打氣，由於和老闆交情匪淺，對方疑似送了他一間別墅，還是位於觀光客參觀的熱門景點河口湖。

事實上，過去在SMAP解散前，木村拓哉就曾被隊友香取慎吾虧，他在東京有20間別墅，當時木村拓哉火速撇清：「我哪來的別墅！」然而他擁有多間別墅的傳言從來沒有斷過，如今又被發現其中一間別墅位於河口湖，還有鄰居證實曾見過木村一家人。

該棟別墅價值約4000萬日圓（約1千萬台幣），儘管不算豪華，但家具也全都由地產老闆贈送，對此，木村拓哉的經紀公司傑尼斯表示，已估價向地產商繳付購買別墅費用，間接認了確實有河口湖別墅，但也否認別墅和地產老闆有關。