知名作家九把刀（柯景騰）今（11日）透過臉書證實岳母接種完AZ疫苗4天後辭世，坦言很難不跟疫苗聯想在一起，因為岳母有運動習慣，3月健康檢查僅有膽固醇及低密度脂蛋白膽固醇超標，為了求真相只能忍痛解剖。有網友認為死因會不會是主動脈剝離造成休克，對此九把刀回應了。

九把刀表示岳母擔心請假太久會丟工作，只好每天往返台北與桃園，因接觸太多陌生人而不能常常見孫女，因此到處打聽疫苗相關消息，好不容易輪到她接種，打完當下沒任何不適，未料4天後岳母傳line：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」過了4個多小時被丈夫發現失去呼吸，送達醫院前撒手人寰，享年57歲。

九把刀坦言岳母生前擅打羽毛球和桌球，3月底健康報告數字一切正常，只有膽固醇和低密度脂蛋白膽固醇超標，「為了給媽媽，也給我們自己一個清楚明白的答案，儘管深受打擊，我們還是忍痛將媽媽的大體送交司法解剖完畢，正等待後續報告出爐。」九把刀並在岳母離世3天後依照計畫打AZ疫苗。

有網友留言詢問是否跟主動脈血管壁剝離有關，九把刀親回：「是的，希望解剖後得到真相」。

事實上，藝人小鬼（黃鴻升）去年突逝震撼演藝圈，經過解剖後，經紀人證實死因是主動脈剝離造成血管阻塞。台北立巿聯合醫院陽明院區心臟血管科主任江碩儒指出，導致主動脈剝離等心血管疾病的主要危險因子是三高，包括高血壓、高血糖、高血脂，另外家族病史也是重要因素；近年隨著飲食西化、作息改變，罹患心血管疾病的年齡層大幅下降，20年前臨床判斷心血管疾病的年齡平均是50到55歲，如今已降至40歲，甚至30幾歲心肌梗塞也並不少見。

九把刀岳母打完AZ後4天猝逝 陳時中：非公眾人物不談論

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