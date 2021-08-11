苗栗縣政府工務處長古明弘向苑裡鎮長劉秋東及居民舉辦說明會。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

位於苑裡鎮最南端的台61線西濱快速道路房裡交流道，是聯結國3苑裡交流道重要交流道，台61線苑裡段完成高架化後，房裡交流道卻依然建造成「南出北入」匝道，使得「南入北出」的車流無法使用該交流道，經苗栗縣政府及立委陳超明全力爭取經費，交通部公路總局已同意補助辦理可行性研究，希望在5年內完工改成雙向完整交流道。

台61線西濱快速道路行經苗栗通霄、苑裡等地區，因改建成高架道路，在苑裡設有苑港及房裡設有2處交流道，但都是屬於南出北入型的單向交流道。其中房裡交流道經由苗140縣道聯結台1線及國3苑裡交流道，是苑裡當地最重要的聯外通道，但因受限於交流道單向進出，限止南入及北出的車輛通行，影響來往車輛使用。

苑裡鎮長劉秋東及地方民代等全力請由立委陳超明及苗栗縣政府向交通部爭取，將房裡交流道改善成雙向，日前終獲交通部公路總局核准展開可行性研究。

根據初步計畫，房裡交流道規劃增設匝道位置於縣道140線以南，包括增設「南入北出」2支匝道，其工程總經費包含用地費約7.26億元，預定工期約36個月，加上用地取得，預估需約60個月完工。

苗栗縣政府已於今年1月提報公路總局審議，但因用地取得範圍位於台中市大甲區，涉及部分建物拆遷，用地取得將依法與台中市政府共商處理。

工務處長古明弘表示，房裡交流道改善計畫完成後，將有利促進縣道140線與台1、國3、幼獅工業區聯外交通，目前本案尚需與地方與台中市政府進一步說明協商，後續縣府將持續完備計畫報告書，待獲公路總局審議通過後，再由公路總局接續辦理綜合規劃及環差等作業。