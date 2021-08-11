保瑞(6472)去年底併購加拿大廠所效益顯現，2021年上半年營收新台幣25.61億，年增248.59%，EPS 8.72元，年增428.48%。第2季營收新台幣11.94億，年增229.75%，EPS 2.54元，年增217.5%。

保瑞自2013年開始，保瑞併購日本衛采台南廠、2018年併購美國Impax旗下益邦製藥、2020年併購GSK(葛蘭素史克)加拿大廠，成功的國際併購策略使保瑞代工外銷全球的藥品得以從15個國家一路成長到100多個國家，也使保瑞的市值從2017年IPO時的新台幣12億，快速成長至現在約新台幣150億。

保瑞表示，自去年12月接手GSK加拿大廠，首年主要目標均專注在管理整合與效能提升，將原廠製造廠轉換為CDMO廠。在疫情限制、文化磨合與系統轉換的種種挑戰中，保瑞仍維持穩定的營收表現，獲利達歷史新高，成績優於期待。七月營收因系統轉換因素，出貨仍有遞延，單月營收為3.38億，保瑞強調，整年度出貨量與營收不受影響，下半年也將配合客戶需求，彈性調整各月份生產與出貨規劃。

據調查指出，全球藥品製造將朝向專業分工的趨勢，CDMO（國際委託研發暨生產服務）每年約有千億美元以上的市場商機，不論是從市場規模或是保瑞的國際併購策略，CDMO業務也是保瑞營收與獲利持續成長的重要關鍵。