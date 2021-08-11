飯店業者寒舍(2739)受疫情升溫及三級警戒衝擊，2021年第二季稅後虧損2.59億元、每股虧損2.33元，使上半年稅後虧損達3.35億元、每股虧損3.01元，營運表現落底。展望後市，集團多方並進搶攻解封後復甦商機，並積極衝刺中秋禮盒商機，力拚下半年營運谷底翻。

寒舍2021年第二季合併營收4.14億元，季減49.62％、年減9.72％，營業虧損達3.13億元，季增65.96％、年增40.19％。加上業外虧損季增19.44％，使稅後虧損擴大至2.59億元、每股虧損2.33元，全數創下歷年新低。

合計寒舍上半年合併營收12.35億元、年增4.16％，但營業虧損3.92億元、年增17.14％，加上業外虧損增加14.22％，使稅後虧損達3.35億元、年增23.45％，每股虧損3.01元，全數創下歷年同期新低。

寒舍表示，本土疫情自5月起急遽升溫，國內住房及餐飲消費力道緊縮，且三級警戒禁止餐廳內用，對營運衝擊遠高於去年。為快速迎合飲食消費型態轉變，寒舍啟動轉型作戰，將3家飯店館內自助餐廳換裝為外帶市集，祭出多員外賣商品，盼挹注業績活水。

同時，寒舍亦與零售通路業者合作，包括共同銷售母親節蛋糕、將館內經典菜色推出星級超商料理。相關轉型策略市場反應良好，整體外賣業績表現穩定，未來將視疫情變化滾動式調整外帶市集銷售模式，並持續與零售通路商拓展更多合作機會。

隨著疫情降級，寒舍各飯店館內餐廳已陸續恢復內用服務，來電詢問訂席狀況已見明顯成長趨勢，集團對此祭出內用優惠加碼，憑台北喜來登及寒舍艾美2020年旅展餐券可當現金券使用，除可通用於2飯店的指定餐廳，並想票券面額加碼20％回饋，力拚營運逐步回升。

此外，寒舍持續規畫豐富多元的住房專案，積極爭取解封後小型團體旅遊，搶攻國旅市場復甦商機。餐飲部分則運用集團力量整合資源、共同推廣行銷活動，以增加曝光效益。同時，也針對鄰近國家市場展開產品規畫，待疫情穩定後國門解禁即可行銷推廣。

目前台北喜來登瞄準偽出國商機，推出可體驗日本夏祭體驗的「夏日祭」住宿專案，礁溪寒沐則攜手智慧動能自行車領導品牌「BESV」推出「沐FUN．夏令營」住房專案。台北喜來登及寒舍艾美預計9月初聯合推出「海鮮季」，盼來客數穩定回升，挹注營運成長動能。

同時，寒舍看準企業節慶送禮需求在疫情下不減反增，對此積極衝刺中秋禮盒商機，鎖定主要銷售大宗的企業客戶，搭配早鳥85折優惠促銷積極衝刺銷售組數，今年目標銷售達3.4萬盒、業績達3000萬元，較去年目標成長7％。