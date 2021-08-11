信義(9940)(信義房屋)下午舉辦線上法說會，台灣疫情趨緩後目前已轉為二級警戒，受到疫情升溫而壓抑的買氣也逐漸釋放量能，展望下半年，若疫情持續獲得有效控制，對房市成交量而言，將有大幅的助益。

信義房屋指出，雖然五月下旬國內受到新冠肺炎疫情三級警戒影響，但疫情升溫之前，房市因剛性需求買氣續熱不墜，且寬鬆貨幣政策不變，又有房地合一2.0實施前節稅潮下，一手房及中古屋成交成長，上半年房市交易量較去年同期成長，加上無錫「山水嘉庭」建案開始交屋認列營收，使得信義房屋上半年合併營收達到新台幣(下同)77.23億元、營業利益11.97億元，分別較去年同期成長45.91%及105.16%。而歸屬本公司稅後淨利9.51億元，每股盈餘1.29元，相較疫情影響較大的去年同期，均明顯成長。

房地產市場第二季上下半季兩樣情，大環境造就房市上半季表現升溫，但在疫情進入三級警戒後，人與人的接觸機會頓時大幅減少，直接影響委託與帶看。所幸疫情獲得有效控制，近期壓抑的買氣也逐漸釋放量能，下半年房市成交量樂觀看待。信義房屋在疫情之前也提早布局，啟動數位轉型計畫，除了持續升級分店及案場防疫措施與設備外，且已發展線上簽委託、線上帶看及線上簽約等零接觸接待服務流程，為未來的服務樣貌轉變做好準備。

信義房屋強調，社區服務一直是信義房屋致力投入的方向，經營團隊在新冠肺炎疫情造成社會及人心紛擾時，攜手多位醫師及社造單位展開「社區共生行動互助網」，拋磚引玉徵件與防疫相關、具體的社區互助做法，進一步發揮影響力，讓社區可以彼此效法、學習，凝聚人心、共同度過疫情難關。

隨著大陸無錫的「山水嘉庭」案的完工，6月迎來第一波的批次交屋與營收。6月份交屋50套，貢獻營收7.20億元，使得開發事業上半年營收11.26億元，較去年同期成長293.49%，但第一波交房多是銷售計畫下初期銷售單價較低的房型，對獲利貢獻有限。下半年度將會依與客戶約定之時程，規劃逐月交屋的進程，對獲利的貢獻也預計將逐漸提升。信義房屋重視客戶的感受，交房前置作業下足功夫，讓客戶感受到信義在每個環節的用心，因而「山水嘉庭」案的首波交房滿意度獲得客戶極高的評價。