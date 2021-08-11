美股隔夜走勢分岐，道瓊和標普創新高，那指跌0.5%。恆指午後收斂漲幅。

周三香港恆生指數小漲，收漲54.54點或0.20%，為26660.16點。國企股(H股)漲48.95點或0.52%，為9548.13點。

聯想集團漲7.6%。聯想公布上季(4~6月)財報，歸屬股東淨利4.66億美元，年增1.19%；營收169億美元，年增26.8%。

地產股上揚。新城發展漲8%；華潤置地漲7.4%。

恆大系股票持續上揚，中國恆大漲8%；恆大汽車漲4.7%。恆大周二晚間公告，正在接觸潛在投資人，討論有關出售集團旗下資產，包括旗下恆大汽車和恆大物業的部分權益。

另外傳出，萬科入股恆大物業。恆大物業收漲9.0%，報7.3港元。

科技指數跌0.14%。主要科技藍籌股下挫；小米跌2.2%；阿里跌1.5%；美團跌0.6%；騰訊跌1.1%；藥明生物跌3.7%。

小米創辦人雷軍在周二晚間年度演講表示，曾因股價低迷，被投資人當小學生訓話。傳聞該投資人為馬雲妻子張瑛；雷軍事後回應表示，演講內容與張無關係。