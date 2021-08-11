美國參議院剛剛通過一項預算決議，讓民主黨人朝通過3.5兆美元支出計畫的目標邁開第一步。

參議院周二才剛通過逾1兆美元的兩黨基礎建設法案，民主黨將這個規模高達3.5兆美元的支出方案視為其補強措施，以創造就業、減緩氣候變遷和強化社會安全網。

由民主黨掌控的參議院稍早前以政黨路線表決通過這項預算決議，將指示委員會就氣候倡議、有薪假、兒童照護、教育和醫療保健等項目擬定法案，朝進行「預算調解」（budget reconciliation）程序邁開第一步。一旦展開這項程序，民主黨便可以在沒有任何共和黨人支持下，通過3.5兆美元支出計畫。

但無論是1兆美元基建法案，還是3.5兆美元支出計畫，都無法在未來數周、甚至數個月內過關。參議院在通過預算決議後，將休會到9月中旬。而在國會制定和通過最終法案之前，眾議院也必須通過預算決議，即使通過了預算決議，眾院在8月休會後也要到9月20日才會重返議事。