台灣世界展望邀請民眾8前往全家便利商店，踴躍響應「 您的愛心 全家傳遞」募集村里平安箱活動。（展望會提供／林良齊台北傳真）

今年年8歲的小文（化名）與哥哥及媽媽同住，小文因身體有重大疾病，需定期住院治療，媽媽原本在安親班擔任廚工並兼職外送員維生，由於台北屬疫情熱區，安親班暫停收托，媽媽為了照顧2個停課在家的孩子，外送工作也無法繼續，家裡頓失收入，面臨斷炊危機，所幸台灣世界展望會每月定期關懷的營養品，一家人才能勉強溫飽；展望會表示，疫情對這類單親家庭的影響最大，家長為了在家照顧孩子，大多必須放棄工作，家庭生計遭遇嚴重挑戰。

展望會表示，突如其來的疫情，使許多原已困頓的弱勢家庭生計每況愈下；據調查，疫情已造成數千戶弱勢家庭有迫切的民生物資需求。為號召民眾匯聚愛心、一同援助台灣世界展望會所服務的特殊景況家庭，展望會與全家便利商店合作，發起「您的愛心 全家傳遞」公益活動，為1000戶國內特殊景況家庭募集村里平安箱食物卡，提供食物、鮮乳、罐頭、日用品等物資，幫助弱勢兒少及其家庭獲得飽足。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，雖然國內疫情逐漸趨緩，但全台展望會社工員所掌握到的弱勢家庭需求卻有增無減；除了近4800戶需要民生物資，還有近4400戶需要緊急經濟協助、近1500位有營養餐食或幼兒照顧的需求；捐款可洽台灣世界展望會官網。