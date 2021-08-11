有些人在戀愛中依然能夠保持理性，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，摩羯座、天秤座、處女座、水瓶座在愛情中依然能夠堅持自己的原則，無論一開始如何深愛，也不會失去理智，如果發現兩人不適合也不會硬撐，而是選擇果斷的離開對方。

▍1.摩羯座

摩羯座很重視社會規範，也很在乎旁人的眼光，道德感比一般人還要強烈，總是用高標準來要求自己，在擇偶時，他們同樣非常嚴格，當他對一個人感興趣，就會開始觀察對方是否符合自己心目中的條件，如果對方的私德不好，他們會果斷放棄，從不猶豫不決。

▍2.天秤座

天秤座是「外貌協會」成員，只要長得好看就會引起他的興趣，不過如果空有外表，內在卻很匱乏，通常只能在初期吸引他們，深入認識後天秤座很快就會失去興趣，他們的理想型是兼顧氣質、人品的優秀對象，就算對方外表是自己的天菜，只要內在不符合他們的要求，就不可能跟對方走入婚姻。

▍3.處女座

處女座對自己和伴侶的要求都很高，他們談戀愛時總會在心裡幫對方打分數，仔細觀察對方是否符合自己的擇偶標準，如果對方觸碰他的底線，做了違反其原則的事情，分數會立刻歸零，他們會毫不猶豫的判對方出局。

▍4.水瓶座

水瓶座著迷一件事情通常都不長久，總是3分鐘熱度，談戀愛也是如此，一開始非常瘋狂，看起來充滿熱情和衝勁，過一陣子就開始感覺疲乏，態度極速冷卻，迅速恢復理智，如果發現對方不值得自己付出感情，他們就會迅速抽離，彷彿從來沒愛過那般的絕情。