中選會10日宣布，由無黨籍市議員鍾小平等人發動、鄭大平領銜的台北市中正萬華區（第5選舉區）立委林昶佐罷免案，經查對名冊後符合法定提議人數，依法宣告成立。鍾小平表示，因為他們有在地的力量，加上林昶佐引爆萬華的憤怒，所以才能這麼快就成案，他更喊出第2階段要拚3萬5千份連署書，並指自己在此之後是否要選立委，由民意來決定。

鍾小平今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，他們3天就送件了，而另一個罷免團體連署了1個多月才免強送 當然我們快。同時，他也認為大家應該要合作，「沒有藍營的力量罷不掉林昶佐，其他力量我們也需要，但主力是國民黨的支持者，國民黨在這裡有40幾%票，連署罷免只要11%就成功了」。

鍾小平指出，陸軍是贏空軍的，連署少的支持聯署多的，連署慢的支持連署快的，只有一個目標，就是把林昶佐幹掉，「明天大概會收到第2階段的表格，要連2萬5千份，但我們要安全，要連到3萬5千份，我們租了10幾的房子，設了30幾個點，動員幾十個里長，1000個志工，這才是罷免的態度」。

至於為何能夠這麼快通過第一階段連署的門檻，鍾小平直言，因為我們有陸軍、有在地的力量，還有就是萬華曾經是台灣最繁華的地方，但現在沒落了，「我們怨我們恨，我們緬懷過去，萬華有一股怨，被林昶佐引爆了，萬華這麼苦了，還被誣賴是破口，萬華會生出病毒嗎？是3+11讓英國變種病毒進來台灣，傳染到萬華」。

同時，針對外界質疑，鍾小平則回應，選舉不要講風涼話，動嘴的人都是沒有用的，「你來罷罷看，要花多少錢？出多少力量？」對於有人質疑他是不是要選立委，他則說，選不選不是由自己決定，是萬華24萬人決定，把林昶佐罷掉之後，國民黨才有可能推人，把民進黨幹掉一席，73席區域立委都是拿刺刀互刺、巷戰，先罷掉再說，而他也認為自己一定可以把林昶佐罷免掉。